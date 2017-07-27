27.07.2017 (08:13)

В парке «Патриот» пройдет грандиозное праздничное шоу, посвященное 87-й годовщине образования ВДВ

29 июля в Парке культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот» пройдет грандиозное праздничное шоу, посвященное 87-й годовщине образования Воздушно-десантных войск (ВДВ). Более 500 десантников в течение двух часов продемонстрируют гостям мероприятия свои лучшие профессиональные качества, приобретенные ими во время службы.

Курсанты Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова впервые покажут зрителям свою выучку по верховой езде с ведением прицельного огня на скаку и джигитовку.

Для посетителей и гостей праздника, кроме новейших образцов вооружения и военной техники, в свободном доступе будут выставлены новейшие компьютерные тренажеры, которые активно применяются для обучения личного состава ВДВ. Это — электронные тренажеры для подготовки экипажей боевых машин десанта, расчетов переносных зенитных ракетных комплексов «Верба», операторов противотанковых ракетных комплексов «Корнет» и стрелковые тренажеры для ведения ближнего боя «Вега-СВ».

Кульминацией праздника станут показательные выступления разведывательных подразделений и групп специального назначения, которые при огневой поддержке авиации продемонстрируют гостям навыки по захвату объекта условного противника.

С высоты более 2 тыс. метров на глазах зрителей из вертолётов Ми-8 будет выполнена высадка десанта на парашютных системах специального назначения «Арбалет-2» с флагами всех соединений и воинских частей ВДВ.

Кроме того, в зоне таможенного терминала будут организованы работа полевых кухонь, статистический показ новейших образцов средств экипировки, техники и вооружения, средств десантирования, организована работа детской площадки и прокат велосипедов.

В рамках празднования Дня ВДВ в зоне экстремальных видов спорта парка «Патриот» будет работать площадка ДОСААФ России для занятий массовым спортом. Посетители мероприятия получат возможность проверить свою готовность выполнить нормативы физкультурно-спортивного комплекса ГТО, на специальном оборудовании смогут помериться силами в армрестлинге.

Также все желающие получат возможность ознакомиться с экспонатами выставки спортивной техники и оборудования организаций ДОСААФ России. На ней будет представлено водолазное оборудование, экспонаты по модельным видам спорта, оружие, применяемое в стрелковых видах спорта, страйкбольные и пэйнтбольные приводы, спортивная мото- и автотехника и многое другое.

Завершиться мероприятие большим праздничным концертом, почетными гостями которого станут артисты легендарной группы «Голубые береты». Вместе с солистами любимого коллектива одновременно около 5 тыс. десантников из четырех соединений ВДВ в финале концерта исполнят песню «Синева».

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