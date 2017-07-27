27.07.2017 (06:15)

Посетители международных конкурсов «Безопасный маршрут» и «Инженерная формула» смогут отведать блюда национальных кухонь стран-участниц соревнований

В период проведения международных конкурсов «Безопасный маршрут» и «Инженерная формула» будут развернуты дома национальной кухни стран-участниц соревнований, которые бесплатно накормят всех желающих.

Так, повара из Белоруссии испекут свыше 5,5 тыс. драников. Дом армянской кухни приготовит около 4 тыс. чебуреков, а ферганским пловом смогут насладится более 3,5 тыс. человек.

Состязания военных инженеров пройдут на полигоне Андреевский учебного центра Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова в период с 1 по 6 августа. В соревнованиях примут участие военнослужащие России, Белоруссии, Армении и Узбекистана.

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