27.07.2017 (07:02)

На форуме «Армия-2017» будут развернуты два выездных пункта отбора граждан на военную службу по контракту

В рамках проведения патриотических и культурно-художественных мероприятий Международного военно-технического форума «Армия-2017» Главным управлением кадров Министерства обороны Российской Федерации будут развернуты стационарный и мобильный выездные пункты отбора граждан на военную службу по контракту.

Стационарный выездной пункт развернется в здании универсального учебно-демонстрационного центра. Современный мобильный комплекс — на открытой площадке Конгрессно-выставочного центра «Патриот».

В пунктах отбора любой желающий сможет узнать информацию об особенностях, преимуществах и социальных гарантиях военной службы по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, в том числе по обеспечению постоянным и служебным жильем, пройти профессионально-психологический отбор, на основании которого специалисты пункта предложат наиболее подходящую воинскую должность.

На площадках проведения основных мероприятий форума «Армия-2017» будет организована работа агитационных патрулей, в состав которых войдут специалисты психологической службы и военно-социальной работы, задачей которых будет проведение информационно-разъяснительной работы и военно-профессиональное ориентирование граждан.

Агитационные патрули будут снабжены планшетными компьютерами, в которых предварительно будет загружена необходимая справочная информация с возможностью ее копирования на мобильные устройства.

Для удобства кандидатов на военную службу по контракту, а также оперативного определения служебного предназначения и подбора воинских должностей агитационные патрули будут обеспечены портативными радиостанциями с возможностью радиообмена с выездным пунктом отбора.

Форум «Армия-2017» пройдет с 22 по 27 августа на базе Конгрессно-выставочного центр «Патриот», полигона Алабино, аэродрома Кубинка, а также в военных округах и на Северном флоте.

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