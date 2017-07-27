27.07.2017 (00:22)

Участники Танкового биатлона приступили к пристрелке штатного вооружения танков, полученных командами в ходе жеребьевки

55 танковых экипажей из 19 стран, участвующих в конкурсе «Танковый биатлон», приступили к пристрелке 125-мм гладкоствольных пушек, 12,7-мм зенитных и спаренных 7,62-мм пулеметов — штатного вооружения танков Т-72, полученных командами в ходе жеребьевки.

В ходе пристрелки каждый экипаж использует свои секреты для приведения вооружения к нормальному бою. В случае плохой настройки пушки снаряды не будут попадать в цель, а значит, экипаж будет вынужден отправиться на 500-метровый штрафной круг или несколько кругов, тем самым выбывая из борьбы за звание лучшего экипажа в номинации «Индивидуальная гонка».

В своем заезде танкисты должны поразить 5 мишеней: на первом круге — «танк» (3 мишени) на дальности от 1600 до 1800 м инертным кумулятивным снарядом, на втором — «вертолет» на расстоянии 800–1000 м из 12,7-мм зенитного пулемета, на третьем — «ручной противотанковый гранатомет», расположенный на дальности 600–800 м, из спаренного 7,62-мм пулемета.

Как отметил главный судья конкурса «Танковый биатлон» – начальник управления боевой подготовки Сухопутных войск полковник Роман Бинюков, в этом году, как никогда ранее, чувствуется настрой на победу во многих сборных.

«Ощущается неплохая домашняя подготовка и натренированность экипажей как минимум 10-12 сборных, — сказал полковник Роман Бинюков. — Борьба предстоит упорная и бескомпромиссная. Поэтому все экипажи очень скрупулезно подходят к подготовке своих танков, понимая, что результаты во многом будут зависеть от точной стрельбы в ходе заезда».

В первом заезде конкурса стартуют экипажи из Уганды, Таджикистана, Анголы и Лаоса. Во втором — Азербайджан, Кувейт, Монголия и Китай. Российский экипаж сразится с соперниками из Сербии и Киргизии 30 июля.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице