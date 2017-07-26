26.07.2017 (20:24)

В Томске прошли торжества по случаю международного комбинированного пробега ДОСААФ России

Миновав Дальний Восток, проехав Сибирь очередная остановка международного комбинированного пробега ДОСААФ России, посвященного 90-летию образования оборонной организации, состоялась в Томске.

В Лагерном саду города региональным отделением ДОСААФ Томской области был проведен торжественный митинг с возложением цветов к монументу Славы, в котором приняли участие руководство области: исполняющий обязанности заместителя губернатора по вопросам общественной безопасности Александр Селиванов, исполняющий обязанности военного комиссара Игорь Константинов, а также председатель комитета ветеранов войны и военной службы Петр Дубровин, представители казачества и других общественных организаций, курсанты образовательных учреждений ДОСААФ и участники оборонно-спортивных лагерей.

Для жителей города была развернута тематическая выставка, на которой были представлены автомобили образовательных учреждений ДОСААФ, специализированная техника ГУ МЧС и поисково-спасательной службы Томской области. Все желающие могли ознакомиться с учебным и противоминным оружием, средствами связи и химзащиты, водолазным снаряжением.

Томским региональным отделением союза ветеранов Афганистана была организована выставка экспонатов, найденных при проведении поисковых работ.

Сотрудники спасательной службы демонстрировали навыки оказания первой медицинской помощи, а спортсмены федерации смешанного боевого единоборства показывали на татами свое спортивное мастерство. Со сцены звучали музыкальные номера в исполнении ведущих томских артистов.

Кульминацией праздника стали показательные выступления авиации Томского аэроклуба ДОСААФ и спортсменов-парашютистов.

В завершение, под гимн ДОСААФ России, колонна автомобилей выдвинулась к дальнейшему пункту остановки — городу Кемерово.

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