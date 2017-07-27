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27.07.2017 (20:21)

В Балтийске пройдет генеральная репетиция военно-морского парада и водноспортивного праздника, посвященных Дню ВМФ России

28 июля в Балтийске под руководством командующего Балтийским флотом (БФ) вице-адмирала Александра Носатова пройдет генеральная репетиция военно-морского парада и водноспортивного праздника, посвященных Дню ВМФ России.

Перед началом праздника вице-адмирал Александр Носатов обойдет на катере парадный строй кораблей, стоящих в морском канале Балтийска, и поздравит моряков.

Репетиция водноспортивного праздника начнется с театрализованного представления «Виват, Балтийский флот!». Далее последует прохождение боевых кораблей БФ по морскому каналу Балтийска.

На генеральной репетиции будут продемонстрированы прохождение отряда ракетных катеров и имитация нанесения ракетного удара, артиллерийский бой с кораблем условного противника, элементы противоминного обеспечения тральными силами, выполнение кораблями артиллерийских и торпедных стрельб, высадка морского десанта, освобождение судна, захваченного условными пиратами, и другие элементы боевой подготовки.

В общей сложности в репетиции примут участие более 30 боевых кораблей, судов обеспечения и быстроходных лодок, а также около 1,5 тыс. военнослужащих БФ.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Военно-Морской Флот , Балтийский флот , Западный военный округ , Военные парады
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