27.07.2017 (20:21)
В Балтийске пройдет генеральная репетиция военно-морского парада и водноспортивного праздника, посвященных Дню ВМФ России
28 июля в Балтийске под руководством командующего Балтийским флотом (БФ) вице-адмирала Александра Носатова пройдет генеральная репетиция военно-морского парада и водноспортивного праздника, посвященных Дню ВМФ России.
Перед началом праздника вице-адмирал Александр Носатов обойдет на катере парадный строй кораблей, стоящих в морском канале Балтийска, и поздравит моряков.
Репетиция водноспортивного праздника начнется с театрализованного представления «Виват, Балтийский флот!». Далее последует прохождение боевых кораблей БФ по морскому каналу Балтийска.
На генеральной репетиции будут продемонстрированы прохождение отряда ракетных катеров и имитация нанесения ракетного удара, артиллерийский бой с кораблем условного противника, элементы противоминного обеспечения тральными силами, выполнение кораблями артиллерийских и торпедных стрельб, высадка морского десанта, освобождение судна, захваченного условными пиратами, и другие элементы боевой подготовки.
В общей сложности в репетиции примут участие более 30 боевых кораблей, судов обеспечения и быстроходных лодок, а также около 1,5 тыс. военнослужащих БФ.