26.07.2017 (20:04)

Участники международного кинологического конкурса «Верный друг» провели первую совместную тренировку

Сборная вооруженных сил Арабской Республики Египет со своими служебными собаками приняла участие в первой совместной тренировке вместе с пятью командами-участницами международного кинологического конкурса «Верный друг».

Сегодня в Учебном центре служебного собаководства Вооружённых Сил Российской Федерации, дислоцированном в Дмитровском районе Московской области, состоялась первая тренировка с малой интенсивностью прохождения маршрутов и практической стрельбой, в хоте которой прошла пристрелка личного оружия участников.

Все команды поочередно провели тренировки на учебных полях, специально оборудованном к соревнованиям стадионе и 300-метровой полосе препятствий.

«Надеемся, что конкурс «Верный друг» станет праздником для многочисленных зрителей, которые приедут в кинологический центр Минобороны России под Дмитровом», — отметил главный судья соревнований – начальник Управления службы войск и безопасности военной службы Министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Владимир Головачев.

Международный этап кинологического конкурса в рамках Армейских международных игр пройдёт с 29 июля по 10 августа в Учебном центре служебного собаководства Вооруженных Сил Российской Федерации в Подмосковье. В соревнованиях примут участие команды из России, Белоруссии, Казахстана, Египта и Узбекистана.

Торжественная церемония открытия состоится 30 июля.

Справочно:

Кинологический конкурс «Верный друг» состоит из четырех упражнений, которые будут оцениваться на быстроту и правильность выполнения заданий.

Участники со своими питомцами посоревнуются в «Дог-биатлоне» на 3,2 км, который пройдет по принципу индивидуальной гонки с двумя огневыми рубежами для стрельбы из мелкокалиберной винтовки Би-7-2 (калибр 5,6 мм) из положения лежа и стоя.

Во втором упражнении «Защитная служба» будет проведено задержание и досмотр нарушителя, а также практически отработаны вопросы защиты от нападения нарушителя с его последующим конвоированием и охраной своего вожатого.

Третьим испытанием станет «Дог-биатлон — эстафета», в ходе которой команда из четырех участников со служебными собаками преодолеет дистанцию 1,6 км, выполнив практическую стрельбу из положения стоя.

В завершающем упражнении кинологи со служебными собаками продемонстрируют навыки преодоления специализированной 300-метровой полосы препятствий.

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