26.07.2017 (19:52)

Более 420 семей военнослужащих получили жилье в Саратовской области в 2017 году

Более 420 семей военнослужащих получили жилье в Саратовской области в первом полугодии 2017 года. Из них 18 семей получили квартиры в натуральном виде, 76 — получили денежную компенсацию в виде жилищной субсидии. Средний размер субсидии на одну семью составил 5,5 млн рублей, а общая сумма выплат в Саратовской области за первое полугодие текущего года составила более 500 млн рублей.

Около 330 военнослужащих получили служебные жилые помещения, до конца года в регионе планируется заселить в служебный фонд еще 362 семьи.

Продолжает набирать популярность такая форма обеспечения военнослужащих жильем как накопительно-ипотечная система (НИС). В настоящее время данная программа жилищного обеспечения действует в Вооруженных Силах в соответствии с приказом Министра обороны Российской Федерации от 24.04.2017 г. №245. Количество военнослужащих, получивших жилье посредством накопительно-ипотечной программы, практически в два раза превысило число семей, получивших субсидию либо квартиру. Только за первое полугодие 2017 года в реестр участников НИС по Саратовской области включено 294 военнослужащих. При этом 165 семей получили целевые займы и уже проживают в собственных квартирах. Размер ежегодного накопительного взноса, перечисляемого каждому военнослужащему-участнику НИС, на 2017 год составляет 260 тыс. рублей. В 2016 году он был равен 245 тыс. рублей.

На территории Саратовской области право военнослужащих на жилище реализует 5 отдел ФГКУ «Центральное региональное управление жилищного обеспечения» Министерства обороны Российской Федерации.

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