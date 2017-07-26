26.07.2017 (19:34)

В Подмосковье прошла жеребьевка команд и экипажей, принимающих участие в международном конкурсе «Дорожный патруль»

На полигоне Ногинский в Московской области состоялась жеребьевка команд и автомобильных экипажей, принимающих участие в конкурсе «Дорожный патруль» Армейских международных игр.

На конкурс привлечены сборные военной автомобильной инспекции Вооруженных Сил Российской Федерации, автомобильных инспекций вооруженных сил Казахстана и Узбекистана. Кроме того, в соревнованиях подразделений ВАИ на внеконкурсной основе примут участие российские команды ГИБДД МВД и ДОСААФ.

На жеребьевке присутствовали руководители команд, тренеры, члены автомобильных экипажей. По итогам жеребьевки в первом этапе конкурса, который состоится 5 августа, очередность заездов специалистов по экстремальному вождению и контраварийной подготовке начнется с команды ГИБДД. Затем борьбу за лидерство продолжат представители сборных Узбекистана, России, Казахстана и завершит первый день соревнований команда ДОСААФ.

Международный этап конкурса «Дорожный патруль» пройдет в рамках Армейских международных игр с 5 по 10 августа на полигоне Ногинский Военного института (общевойскового) Военного учебно-научного центра Сухопутных войск «Общевойсковая академия Вооруженных Сил Российской Федерации» (д. Ямкино Ногинского района Московской области).

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