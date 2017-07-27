27.07.2017 (00:00)

Минобороны России запустило четыре иноязычные версии официального сайта Армейских международных игр-2017

В преддверии старта международных этапов и финалов «Армейских международных игр-2017» для удобства пользователей и максимального информирования зарубежной аудитории Минобороны России запустило четыре новые языковые версии мультимедийного портала, посвященного АрМИ-2017.

Впервые медиаплощадка о масштабном международном мероприятии переведена на китайский и арабский языки. Также раздел стал доступен для испаноязычной и франкоязычной аудитории.

Ранее на портале АрМИ-2017 была размещена обширная новостная и мультимедийная информация о ходе всех этапов проведения состязаний лучших военных специалистов. Каждому конкурсу международного этапа игр посвящена отдельная страница, содержащая информацию о датах, местах проведения соревнований, этапах, командах-участницах и правилах соревнований.

Отдельные подразделы содержат новости и медиаматериалы. В специальных рубриках перечислены все страны-участницы игр и конкурсы, в которых они будут бороться за право называться лучшими.

Помимо этого, на главной странице раздела Армейских международных игр-2017 открыт доступ к форме аккредитации для представителей СМИ.

Перейти на французскую версию АРМИ-2017 — http://armygames2017.mil.ru/armygames_fr

Перейти на испанскую версию АРМИ-2017 — http://armygames2017.mil.ru/armygames_es

Перейти на китайскую версию АРМИ-2017 — http://armygames2017.mil.ru/armygames_cn

Перейти на арабскую версию АРМИ-2017 — http://armygames2017.mil.ru/armygames_ar

Справочно:

В Армейских международных играх-2017 примут участие представители вооруженных сил и национальных армий 28 государств. Наряду с постоянными участниками состязаний – представителями Беларуси, Казахстана, Китая, Венесуэлы, Анголы, Египта – в конкурсах АрМИ в этом году впервые примут участие военнослужащие из Сирии, Марокко, ЮАР, Саудовской Аравии, Таиланда, Израиля, Уганды и Лаоса.

В этом году в рамках АрМИ пройдет 28 конкурсов, из которых пять – «Соревнования экипажей БЛА», «Страж порядка», «Дорожный патруль», «Воин содружества» и «Военное ралли» – проводятся впервые.

География игр по сравнению с прошлыми годами также расширилась. Ряд конкурсов АрМИ-2017 пройдет на полигонах Китая, Азербайджана, Казахстана, Белоруссии и в акваториях Балтийского, Черного, Японского и Каспийского морей.

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