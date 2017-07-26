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26.07.2017 (19:29)

Российские военнослужащие в рамках международного конкурса «Десантный взвод» впервые опробуют китайские плавсредства на открытом водоеме

27 июля на полигоне Хаодянь (провинция Хубэй, Китай) российские десантники впервые опробуют китайские плавсредства на открытом водоеме.

В ходе подготовки к конкурсу «Десантный взвод» Армейских международных игр российские военнослужащие потренируются преодолевать водную преграду на лодках в составе взвода.

Для десантников из России, Казахстана, Ирана и Южной Америки знакомство с переправой на лодках, предоставленных китайской стороной, будет проводится поэтапно в соответствии с достигнутыми накануне договоренностями и планом проведения тренировок. В них будут принимать участие только военнослужащие, входящие в состав заявленной команды соответствующей страны-участницы.

Российские десантники будут проводить первую практическую тренировку на водоеме полигона Хаодянь во второй половине дня, когда в этом регионе устанавливается безветренная погода и температура окружающего воздуха подходит к 40-градусной отметке.

Международный этап конкурса «Десантный взвод» будет проводится на территории Китая с 29 июля по 12 августа.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Воздушно-десантные войска , АрМИ , Десантный взвод
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