26.07.2017 (19:29)
Российские военнослужащие в рамках международного конкурса «Десантный взвод» впервые опробуют китайские плавсредства на открытом водоеме
27 июля на полигоне Хаодянь (провинция Хубэй, Китай) российские десантники впервые опробуют китайские плавсредства на открытом водоеме.
В ходе подготовки к конкурсу «Десантный взвод» Армейских международных игр российские военнослужащие потренируются преодолевать водную преграду на лодках в составе взвода.
Для десантников из России, Казахстана, Ирана и Южной Америки знакомство с переправой на лодках, предоставленных китайской стороной, будет проводится поэтапно в соответствии с достигнутыми накануне договоренностями и планом проведения тренировок. В них будут принимать участие только военнослужащие, входящие в состав заявленной команды соответствующей страны-участницы.
Российские десантники будут проводить первую практическую тренировку на водоеме полигона Хаодянь во второй половине дня, когда в этом регионе устанавливается безветренная погода и температура окружающего воздуха подходит к 40-градусной отметке.
Международный этап конкурса «Десантный взвод» будет проводится на территории Китая с 29 июля по 12 августа.