26.07.2017 (19:24)

Дивизион большой мощности усилит боевые возможности артиллерийского соединения в Оренбуржье

Дивизион большой мощности усилит боевые возможности артиллерийского соединения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Оренбургской области.

Формирование нового подразделения планируется завершить до конца года, основу его вооружения составят тяжелые самоходные минометы 2С4«Тюльпан».

2С4 Тюльпан» – 240-миллиметровый самоходный миномет разработки уральского предприятия «Трансмаш». Он предназначен для уничтожения прочных сооружений полевого типа, командных пунктов, артиллерийских и ракетных батарей и другой боевой техники, недоступной для настильного огня. Дальность стрельбы обычным снарядом до 10 км, активно-реактивным – до 20 км. Благодаря 520-сильному дизельному двигателю, установка развивает скорость 62 км/ч.

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