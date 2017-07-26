26.07.2017 (19:15)

Военнослужащие РФ вышли в лидеры по гиревому спорту на II Военно-спортивных играх СНГ

Сегодня представители Вооруженных Сил РФ выиграли шесть золотых медалей на турнире по гиревому спорту, проводимого в Киргизии в рамках II Военно-спортивных игр дружественных армий стран-участниц СНГ.

В первый соревновательный день гиревики из Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России разыграли медали в двоеборье. Отечественные спортсмены одержали победы в шести из семи весовых категорий.

Среди победителей – старший лейтенант Джони Бенидзе (категория до 63 кг), младший сержант Владимир Бобров (до 73 кг), прапорщик Илья Ташланов (до 78 кг), сержант Денис Гафаров (до 85 кг), старший лейтенант Дмитрий Турищев (до 95 кг) и курсант Михайловской военной артиллерийской академии Иван Макаров (свыше 95 кг).

В категории до 69 кг прапорщик российской армии Евгений Яковлев завоевал серебряную медаль. По сумме очков за «толчок» и «рывок» гири он уступил всего 0,5 балла победителю соревнований рядовому Вооруженных Сил Казахстана Тимуру Мушекенову.

Главный тренер сборной ВС РФ Виталий Василенко рассказал, что в двоеборье российские спортсмены выполнили задачи, которые перед ними ставились. «Каждая медаль далась непросто, – поделился Виталий Василенко. – Среди наших соперников почти все имеют звания не ниже мастера спорта. К тому же турнир проходит в горах на высоте 1600 м над уровнем моря, поэтому наша команда, как и представители Вооруженных Сил Белоруссии, еще не успела акклиматизироваться. Но даже в таких условиях мы смогли создать медальный задел для российской сборной после первого дня соревнований,

Он добавил, что завтра, 27 июля, на Военно-спортивных играх состоится самый зрелищный этап соревнований – командная гиревая эстафета, по результатам которой будет выявлен победитель командного зачета гиревиков.

Напомним, что II Военно-спортивные игры СНГ продлятся до 1 августа. В них принимают участие около 300 военнослужащих из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана. Представители Узбекистана заявлены на соревнованиях в качестве наблюдателей.

Спортсмены разыграют 26 комплектов медалей в шести военно-прикладных видах спорта: армейский рукопашный бой, гиревой спорт, командирские старты, многоборье ВСК (военно-спортивного комплекса), офицерское троеборье и стрельба из штатного оружия.

Сборная Вооруженных Сил России прибыла в Киргизию в ранге победителя общекомандного зачета I Военно-спортивных игр СНГ, которые прошли с 25 июля по 3 августа 2015 года в Москве на базе ЦСКА. Тогда российские военные завоевали 42 золотых, 20 серебряных и 8 бронзовых наград.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице