26.07.2017 (19:11)

Российские саперы помогли восстановить движение по перекрытой селями дороге в Таджикистане

Российские военные специалисты помогли восстановить перекрытую селевыми потоками автодорогу Душанбе-Куляб-Хорог, соединяющую столицу Таджикистана с расположенными на Памире регионами.

После обращения республиканских властей была проведена авиаразведка района бедствия, высажены подразделения саперов и минометчиков, которые помогли спасателям и дорожникам Таджикистана расчистить завалы на пути реки Пяндж и снизить уровень воды, открыв дорогу.

Для очистки русла горного потока военнослужащие применили около 120 кг тротила и более 70 мин. Движение восстановлено.

8 июля с гор левобережного Дарваза сошли несколько селей, которые на двух участках перекрыли автомобильное движение в Горно-Бадахшанской автономной области, подтопили десятки домов по обе стороны границы и привели к гибели нескольких человек с афганского берега Пянджа.

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