Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Культура Документы Энциклопедия Мультимедиа
Главная  < Новости  < В стране  < Подробнее

26.07.2017 (19:11)

Российские саперы помогли восстановить движение по перекрытой селями дороге в Таджикистане

Российские военные специалисты помогли восстановить перекрытую селевыми потоками автодорогу Душанбе-Куляб-Хорог, соединяющую столицу Таджикистана с расположенными на Памире регионами.

После обращения республиканских властей была проведена авиаразведка района бедствия, высажены подразделения саперов и минометчиков, которые помогли спасателям и дорожникам Таджикистана расчистить завалы на пути реки Пяндж и снизить уровень воды, открыв дорогу.

Для очистки русла горного потока военнослужащие применили около 120 кг тротила и более 70 мин. Движение восстановлено.

8 июля с гор левобережного Дарваза сошли несколько селей, которые на двух участках перекрыли автомобильное движение в Горно-Бадахшанской автономной области, подтопили десятки домов по обе стороны границы и привели к гибели нескольких человек с афганского берега Пянджа.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ , Сухопутные войска , Таджикистан , Инженерные войска
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false