26.07.2017 (18:59)

В Китае прошло комплексное обслуживание российской авиатехники, задействованной в международном конкурсе «Авиадартс»

На аэродромах Сыпин и Шуанляо Китайской Народной Республики в местах размещения российской авиации, задействованной в международном этапе конкурса «Авиадартс-2017», прошло комплексное обслуживание самолетов и вертолетов Воздушно-космических сил России.

В течение дня был проведен комплекс мероприятий по обслуживанию авиационной техники и ее подготовке к полетам.

Во время проведения работ на самолетах и вертолетах была выполнена детальная проверка всех систем, включая системы управления воздушным судном и вооружением, прицельно-навигационные комплексы, силовые установки и др.

В обслуживании российской боевой авиации задействованы автомобили наземного обеспечения полетов китайских авиабаз, в частности, автозаправщики и аэродромные подвижные агрегаты.

В международном этапе конкурса «Авиадартс-2017» примут участие около 40 экипажей Воздушно-космических сил. Российские летчики представлены во всех 8 номинациях по родам авиации и будут выступать на своей технике, включая самолеты Су-35С, Су-30СМ, Су-34, Су-24М, Су-24МР, Су-25 различной модификации, Ту-22М3, Ил-76, вертолеты Ка-52, Ми-28Н, Ми-35М, Ми-8АМТШ.

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