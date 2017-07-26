26.07.2017 (18:49)

Модернизированные минометы поступили на вооружение 90-й танковой дивизии

Около 30 модернизированных минометов 2Б11А «Сани» поступило по гособоронзаказу на вооружение 90-й танковой дивизии Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированной на Южном Урале.

Новое вооружение усилит боевые возможности батальонно-тактических групп в составе дивизии и будет задействовано в ходе тактических учений в августе этого года. Ранее заводская поставка минометов состоялась в мотострелковые соединения округа, дислоцированные в Кемеровской области и Алтайском крае.

Модернизированные «Сани» отличает новая транспортная машина Урал с дизельным двигателем повышенной мощности и электрической лебедкой для погрузки миномета.

Модернизация затронула и основу комплекса – 120-мм миномет 2Б11, который получил новую опорную плиту с шарниром, наводимую по горизонтали без разворота тяжелой опоры. Он предназначен для уничтожения и подавления живой силы и огневых средств противника, разрушения полевых оборонительных сооружений, показал высокую эффективность при борьбе с незаконными вооруженными формированиями в горной и гористой местности на Северном Кавказе и в Афганистане.

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