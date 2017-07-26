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26.07.2017 (18:38)

Российские и казахстанские военные полицейские провели боевые стрельбы в Подмосковье

Сегодня военнослужащие сборных команд военной полиции России и Казахстана, прибывшие на конкурс «Страж порядка-2017», провели боевые стрельбы из штатного вооружения. Совместное занятие по огневой подготовке прошло в многофункциональном огневом центре Парка культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации «Патриот» в подмосковной Кубинке.

Военные полицейские тренировались в поражении мишеней, имитирующих условного противника, из автоматов АК-74М и пистолетов ПМ-9. Цели находились на удалении от 25 до 150 метров. Боевые стрельбы прошли вне зачёта конкурса.

В составе сборных по 16 военнослужащих. Соревнования пройдут в четыре этапа, включающих стрельбу из штатного стрелкового оружия, преодоление полосы препятствий, гонку патрульного наряда с использованием легковых автомобилей, а также командную гонку по преодолению естественных преград.

Торжественная церемония открытия международного этапа состоится 30 июля в парке «Патриот».

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Западный военный округ , АрМИ
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