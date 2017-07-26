26.07.2017 (18:20)

Руководство китайских ВВС осмотрело современную российскую авиационную технику

Заместитель начальника штаба военно-воздушных сил (ВВС) северного объединенного командования НОАК генерал-майор Люй Вэйбо с группой офицеров посетил аэродром Сыпин и осмотрел российскую авиационную технику, задействованную в международном этапе конкурса «Авиадартс-2017».

На стоянке техники представителям Китайской Народной Республики для внешнего осмотра были представлены истребители Су-35, Су-30СМ, бомбардировщики Су-34, Су-24М, штурмовики Су-25 и другие самолеты, переброшенные на аэродром Сыпин для участия в соревнованиях военных летчиков.

В международном этапе конкурса «Авиадартс-2017» примут участие около 40 экипажей Воздушно-космических сил. Российские летчики представлены во всех 8 номинациях по родам авиации и будут выступать на своей технике, включая самолеты Су-35С, Су-30СМ, Су-34, Су-24М, Су-24МР, Су-25 различных модификаций, Ту-22М3, Ил-76, вертолеты Ка-52, Ми-28Н, Ми-35М, Ми-8АМТШ.

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