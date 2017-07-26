26.07.2017 (17:31)

В Приморском крае морпехи из России, Китая, Венесуэлы и Ирана начали подготовку к конкурсу «Морской десант -2017»

На полигоне Горностай (Приморский край) морские пехотинцы России, Китая, Венесуэлы и Ирана – участники конкурса «Морской десант -2017» – приступили к приему вооружения и военной техники, а также к ее обслуживанию и приведению к нормальному бою.

В частности, водители отрабатывают навыки вождения бронетранспортеров БТР-82 по маршруту с преодолением различных препятствий - колейного моста, рва, прохода между столбами, совершенствуют навыки вождения бронетранспортеров на плаву. Кроме того, наводчики боевых машин и стрелки тренируют меткость в стрельбе по мишенным позициям, имитирующим надводные, береговые и воздушные цели.

С членами команд проводятся различные занятия по боевой подготовке, а также по требованиям безопасности при выполнении нормативов конкурса на полигоне и трассе.

Всего в подготовительных мероприятиях принимают участие более 200 военнослужащих России, Китая, Ирана и Венесуэлы, задействовано более 20 единиц военной техники.

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