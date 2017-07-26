26.07.2017 (15:19)

Со связистами ЮВО проведена масштабная радиотренировка с удаленностью абонентов свыше 500 км

Специалисты войск связи общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) отработали практические действия по организации обмена данными между абонентами соединений и воинских частей, дислоцированных на Кубани, в Ставропольском крае и Карачаево-Черкесии.

В ходе тренировки была проверена работа коммутационного оборудования, специальной аппаратуры, открытых, закрытых и спутниковых каналов связи.

Особое внимание в ходе радиотренировки было уделено практическим действиям по обмену данными между абонентами для обеспечения непрерывного управления в различных видах боевых действий.

Кроме того, связисты выполнили нормативы по установлению связи на коротковолновых и ультракоротковолновых радиостанциях в полевых условиях и обеспечению пунктов управления видеоконференцсвязью с использованием современной аппаратуры.

Благодаря компьютеризированной системе управления новых радиостанций удалось до 30% сократить время подготовки связистов к выполнению задач по предназначению. Специалистам связи в 2,5 раза быстрее удается производить развертывание и настройку новой цифровой техники. Для этого требуется проделать в 5 раз меньше операций, чем при работе на аналоговых средствах связи. В 2 раза улучшилось качество и дальность связи.

На тренировку было привлечено более 500 специалистов войск связи, а также задействовано около 200 единиц военной и специальной техники, среди них новейшие средств связи — портативные станции спутниковой связи «Барьер-Т» и «Белозер», «Ливень» на базе автомобиля Урал-4320, радиостанции на базе КамАЗ-43114, КамАЗ-5350, БТР-80 и автоматизированные системы управления (АСУ) тактического звена «Андромеда».

Подобные тренировки проводятся регулярно и призваны повышать профессиональный уровень военных связистов, предоставляя им возможность на практике отработать широкий комплекс задач.

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