26.07.2017 (17:15)

В Южном военном округе пройдет международный конкурс «Эльбрусское кольцо»

Международный конкурс «Эльбрусское кольцо-2017» пройдет с 30 июля по 12 августа с.г. на территории Южного военного округа (ЮВО) в Приэльбрусье на базе спортивного центра «Терскол».

Для участия в состязаниях в Кабардино-Балкарию прибыли команды из 6 стран: Российской Федерации, Китайской Народной Республики, Республики Казахстан, Исламской Республики Ирана, Королевства Марокко и Республики Узбекистан.

Вооруженные Силы России представит лучший альпийский взвод войсковой разведки по результатам всеармейского этапа конкурса, который состоялся в июле с.г.

В командном первенстве военнослужащие армий 6 государств выполнят специальные задачи по лазанию в связках на искусственном рельефе, преодолению горной полосы препятствий, стрельбе в горах в составе группы, наведению навесной переправы, ориентированию, преодолению ледового участка, десантированию с марш-броском.

В ходе основного этапа соревнований участники конкурса совершат 105-километровый марш вокруг горы Эльбрус с одновременным выполнением 14 специальных задач на высоте более 3500 м.

В течение 6 суток военнослужащим горных подразделений предстоит преодолеть 7 перевалов, 6 ледников, 2 ледовых плато, 5 горных рек.

В составе каждой команды 12 человек: командир группы – офицер, остальные – военнослужащие рядового и сержантского состава.

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