26.07.2017 (17:05)

В Киргизии прошло выездное заседание Спортивного комитета при СМО СНГ

26 июля в селе Чон-Сары-Ой (Киргизия) под председательством начальника Управления физической подготовки и спорта Вооруженных Сил Российской Федерации полковника Олега Боцмана состоялось выездное заседание Спортивного комитета при Совете министров обороны государств-участников Содружества независимых государств (СМО СНГ) с участием всех его членов.

Заинтересованность министерств обороны государств Содружества в дальнейшем развитии сотрудничества в области физической подготовки и спорта привела к образованию Советом министров обороны 25 марта 1999 года Спортивного комитета при СМО СНГ.

Основной повесткой прошедшего заседания стало проведение II Военно-спортивных игр дружественных армий государств-участников СНГ, проходящих на территории Кыргызской Республики в период с 24 июля по 1 августа 2017г.

Кроме того, были рассмотрены также вопросы дальнейшего развития, в частности, программа следующих спортивных игр с включением в их программу соревнований по армейскому рукопашному бою, дзюдо, гиревому спорту, военному многоборью ВСК, стрельбе из штатного оружия, плаванию, летнему офицерскому троеборью, спортивному ориентированию, международному военному пятиборью и командирским стартам.

План чемпионатов по видам спорта, проводимых в рамках Спартакиады дружественных армий СНГ в 2018 году; итоги III зимних Всемирных военных игр в Сочи; деятельность Военного института физической культуры как базовой организации по подготовке специалистов физической культуры и спорта для вооруженных сил государств – участников СНГ также вошли в программу прошедшего заседания.

Итогом завершившегося мероприятия стал комплексный план о проведении III Военно-спортивных игр военнослужащих в Республике Казахстан, предложенный для рассмотрения на следующем заседании СМО СНГ.

Следует отметить, что II Военно-спортивные игры дружественных армий СНГ посвящены 25-летию СМО СНГ и Дню независимости Кыргызской Республики.

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