26.07.2017 (16:54)

Российские и китайские моряки в Балтийском море отработали четыре плановых эпизода в рамках учения «Морское взаимодействие-2017»

Тактические группы ВМФ России и ВМС Китая сегодня продолжили выполнение элементов российско-китайского учения «Морское взаимодействие-2017» в Балтийском море.

В одном из районов Балтики экипажи российских и китайских кораблей и судов обеспечения во время маневров выполнили четыре плановых эпизода.

Силами тактических групп в море были проведены совместные практические действия по досмотру подозрительного судна, спасению человека, находящегося в воде, по передаче сухих грузов на корабли и оказание помощи условно аварийному судну.

Во время досмотровой операции российские и китайские группы антитеррора с помощью быстроходных лодок были высажены на спасатель СБ-123 и судно снабжения «Ломаху».

В ходе выполнения второго эпизода российские и китайские боевые корабли осуществили поиск и спасение специального манекена, который находился в воде.

Одним из эпизодов российско-китайского учения стало оказание помощи условно аварийному судну, где российский спасатель СБ-123 взял на буксир эсминец «Хэфэй», а китайское судно снабжения «Ломаху» оказало помощь корвету «Стерегущий».

Передачу сухих грузов в море российские и китайские военные моряки провели с помощью канатной дороги, натянутой между российским и китайским кораблем, и палубных вертолетов Ка-27ПС и 9С, задействованными в учении.

25 июля после проведения торжественной церемонии проводов кораблей в Балтийском море были сформированы российско-китайские тактические группы кораблей, которые успешно выполнили артиллерийские стрельбы по надводным и воздушным мишеням. В данном эпизоде были задействованы самолеты и вертолеты морской авиации Балтийского флота, которые имитировали воздушный налет условного противника.

Сегодня после завершения программы учений отряд кораблей ВМС Китая возьмет курс на Санкт-Петербург.

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