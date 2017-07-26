26.07.2017 (16:48)

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу провел очередное заседание Коллегии военного ведомства

Сегодня в Москве под руководством главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу состоялось заседание Коллегии Минобороны России.

В заседании приняли участие руководящий состав Вооружённых Сил, представители органов государственной власти и общественных организаций.

В рамках рассмотрения вопросов выполнения майских указов Президента России 2012 года и его поручений по итогам совещаний в Сочи обсуждался ход реализации планов деятельности Южного военного округа и Воздушно-десантных войск до 2020 года, а также завершение подготовки к Армейским международным играм.

Как заявил генерал армии Сергей Шойгу, одним из приоритетных направлений деятельности Вооружённых Сил остаётся обеспечение безопасности Российской Федерации на Юго-Западном стратегическом направлении.

«Наши активные действия по стабилизации обстановки на Ближнем Востоке и поддержанию мира в Закавказье рассматриваются некоторыми странами как угроза их национальным и коалиционным интересам», — сказал глава военного ведомства.

При этом Министр обороны обратил внимание, что стремясь блокировать участие России в решении глобальных и региональных проблем, ряд государств не оставляют попыток использовать военную силу для достижения геополитических целей и наращивают военное присутствие вблизи российских границ.

«Так, с апреля в Румынии на постоянной основе размещено 16 самолётов тактической авиации Соединённых Штатов и Великобритании. С начала года только США выполнили более 130 разведывательных полётов у южных рубежей Российской Федерации», — сообщил генерал армии Сергей Шойгу.

По его словам, несколько дней назад на западном побережье Чёрного моря завершилось крупномасштабное учение НАТО, в котором приняли участие свыше 25 тыс. военнослужащих из 22 стран.

«В этих условиях Россия вынуждена принимать симметричные меры по нейтрализации возникающих угроз национальной безопасности, проводить мероприятия стратегического сдерживания, повышать боевые возможности Южного военного округа, — заявил глава военного ведомства. — Одним из важных шагов в этом направлении стало формирование в Южном военном округе в марте текущего года общевойсковой армии».

Кроме того, сформированы четыре батальона военной полиции, которые в настоящее время выполняют задачи в полосах безопасности зон деэскалации на территории Сирийской Арабской Республики.

«Отмечу, что все проводимые организационные мероприятия синхронизированы с поставками современного вооружения и военной техники», — добавил генерал армии Сергей Шойгу.

Он сообщил, что за последние полгода в войска Южного военного округа поступило более 600 единиц вооружения и военной техники. Постоянно совершенствуется боевая выучка личного состава и подготовка органов военного управления. С начала года в Южном военном округе проведено более 1,5 тыс. учений, боевых стрельб и сборов.

«Таким образом, можно говорить о положительной динамике в организации и проведении мероприятий боевой подготовки», — подчеркнул Министр обороны.

Перейдя к вопросу реализации Плана деятельности Воздушно-десантных войск (ВДВ) до 2020 года, глава военного ведомства отметил, что при выполнении Южным военным округом задач по нейтрализации военных угроз Российской Федерации и ее союзникам важная роль отводится ВДВ как основе сил быстрого реагирования.

«В связи с этим уделяем особое внимание совершенствованию их боевого состава, повышению боевых возможностей, оснащению современным вооружением и военной техникой, средствами разведки и радиоэлектронной борьбы», — сказал генерал армии Сергей Шойгу.

Он сообщил, что с этой целью за последние два года в ВДВ проведён ряд важных организационно-штатных мероприятий.

Созданы 5 разведывательных и 6 танковых подразделений, поставлено более 3 тыс. новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники. Укомплектованность ВДВ военнослужащими по контракту выросла более чем в 1,5 раза.

На 20% повысилась интенсивность подготовки войск. Военнослужащими совершено более 100 тыс. парашютных прыжков. Кроме того, десантировано свыше 100 объектов вооружения, военной техники и грузов, в том числе в Сирии.

«Совместно с командованием Северного флота продолжается подготовка подразделений Воздушно-десантных войск к выполнению задач в Арктической зоне», — сообщил глава военного ведомства.

Также в текущем году прошли первые командно-штабные учения с десантированием и переброской войск на большие расстояния. Одновременно три соединения были задействованы в учениях, которые проходили в Республике Крым, и два соединения — в Псковской области.

«В наших ближайших планах — завершить формирование двух отдельных батальонов, поставить в ВДВ более 2 тыс. новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники», — заявил генерал армии Сергей Шойгу.

Он также сообщил, что планируется объединить подготовку младших специалистов смежных специальностей ВДВ, морской пехоты, а также подразделений войсковой и специальной разведки.

«Следует отметить, что развитие Воздушно-десантных войск идёт по многим направлениям. Это не только повышение боевого потенциала, но и совершенствование системы управления, материально-технического обеспечения, инфраструктуры и учебно-материальной базы», — сказал глава военного ведомства.

Коснувшись завершения подготовки к III Армейским международным играм, Министр обороны отметил, что в этом году на состязания официально приглашены более 70 иностранных государств, 28 из них подтвердили своё участие. Это в полтора раза больше, чем в прошлом году.

Глава военного ведомства сообщил, что в Играх впервые примут участие девять государств Азии и Африки. Количество команд увеличилось более чем на 30%. В острой и конкурентной борьбе будут соревноваться 159 команд в 28 конкурсах.

Всего в Играх будет задействовано более 800 единиц вооружения и военной техники, из которых более 200 — иностранного производства. Соревнования пройдут на 22-х полигонах в России, Китае, Казахстане, Азербайджане и Белоруссии.

«Приятно отметить, что количество конкурсов, проводимых на территории наших иностранных партнёров, ежегодно увеличивается. Теперь их будет 11 — на 9 конкурсов больше, чем в прошлом году», — сказал Министр обороны России.

По его словам, участие в Играх иностранных коллег является ярким примером укрепления дружбы, взаимопонимания и сотрудничества между странами.

«Отмечу, что Игры — это одна из эффективных форм боевой подготовки, которая позволяет совершенствовать стрельбу, улучшать навыки вождения и пилотирования, усложнять нормативные показатели, а также повышать уровень огневой выучки личного состава», — заявил генерал армии Сергей Шойгу.

Он напомнил, что торжественное открытие Армейских международных игр состоится 29 июля в парке «Патриот», а закрытие — 12 августа на полигоне Алабино.

Глава военного ведомства России выразил уверенность, что Игры пройдут на самом высоком уровне.

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