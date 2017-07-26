26.07.2017 (16:39)
На МВТФ ЮВО «Армия-2017» покажут современные и исторические образцы вооружения
Около 80 образцов стрелкового оружия будут представлены на Международном военно-техническом форуме (МВТФ) Южного военного округа (ЮВО) «Армия-2017».
Новый стрелковый тир, оборудование которого началось в зоне проведения форума, обеспечит демонстрацию боевых возможностей как автоматов и пистолетов различных модификаций, так и крупнокалиберных образцов, включая гранатометы и противотанковые управляемые ракеты.
Поклонникам старинного стрелкового оружия будет предоставлена возможность оценить историческую классику – револьвер системы Нагана, пистолеты «Парабеллум», «Вальтер», «Кольт», «Маузер», «Браунинг» и другие виды вооружения.
Кроме того, на площадках статического показа будут представлены современные образцы вооружения, военной и специальной техники различных видов и родов войск. Мотострелки и разведчики представят последние модификации танков и бронемашин, ракетные войска и артиллерия продемонстрируют свои реактивные и артиллерийские установки, а также оперативно-тактический комплекс «Искандер-М».
На площадке ВВС и ПВО посетители форума увидят всю линейку современных вертолетов и зенитные ракетные комплексы.
Среди беспилотных летательных аппаратов гости МВТФ ознакомятся как с состоящими на вооружении, так и с опытными образцами, представленными отечественными разработчиками.
Также на площадках статичного показа форума «Армия-2017» посетители мероприятия увидят технику связи, инженерных войск, радиоэлектронной борьбы, радиационной, химической и биологической защиты, медицинской службы и военной полиции.
Свои технические возможности в рамках форума продемонстрируют представители МЧС и войск Национальной гвардии России.
Международный военно-технический форум Южного военного округа «Армия-2017» пройдет с 22 по 27 августа на общевойсковом полигоне Кадамовский, расположенном в поселке Персиановский Ростовской области.