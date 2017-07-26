26.07.2017 (16:28)

Более 250 военнослужащих ЮВО примут участие в 10 конкурсах АрМИ-2017

Лучшие команды, расчеты и экипажи и военнослужащие-специалисты Южного военного округа (ЮВО), занявшие призовые места на всеармейских соревнованиях военно-полевой выучки, примут участие в 10 конкурсах Армейских международных игр (АрМИ-2017). Об этом сообщил заместитель командующего войсками ЮВО генерал-лейтенант Андрей Гурулёв.

Он акцентировал внимание на том факте, что на территории ЮВО пройдут четыре международных соревнования в рамках АрМИ-2017 – конкурс специалистов войск противовоздушной обороны «Ключи от неба» состоится на полигоне Ашулук в Астраханской области, состязания горных подразделений «Эльбруское кольцо» – в Кабардино-Балкарии, гонка водителей армейских грузовиков по маршруту Волгоград-Элиста-Астрахань «Военное ралли» и военно-морской конкурс водолазов «Глубина» в Севастополе. При этом военнослужащие ЮВО будут отстаивать честь Вооруженных Сил РФ в конкурсах «Глубина» и «Военное ралли».

В составе двух команд летчики и моряки выступят в международных состязаниях за пределами Российской Федерации. «Победители всеармейского конкурса «Авиадартс» – экипажи бомбардировочной и армейской авиации 4-й армии ВВС и ПВО – отправились в Китай, а в «Кубке моря», который состоится в Азербайджане в акватории Каспийского моря, будет принимать участие лучший экипаж малого ракетного корабля «Град Свияжск» Каспийской флотилии», – уточнил генерал-лейтенант Андрей Гурулёв.

Также замкомандующего ЮВО сообщил, что в подмосковном Ногинске в «Дорожном патруле» посоревнуются инспекторы 166-й и 116-й военной автоинспекции (территориальной) из Ростова-на-Дону и Владикавказа, а в Алабино прибудут военные повара ЮВО для участия в конкурсе «Полевая кухня». Команда военных медиков 58-й армии ЮВО поборется за призовые места в конкурсе «Военно-медицинская эстафета» в Санкт-Петербурге.

В самом популярном состязании «Танковый биатлон», который по традиции состоится в Алабино, примет участие сборный экипаж ЮВО от объединений, дислоцированных на Ставрополье и во Владикавказе.

«Всего в 10 конкурсах международного этапа армейских игр примут участие более 250 военнослужащих ЮВО», – подытожил генерал-лейтенант Андрей Гурулев.

Международные конкурсы АрМИ-2017 пройдут с 29 июля по 12 августа.

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