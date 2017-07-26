26.07.2017 (16:22)
Военные инженеры ВВО получили автомобильный кран грузоподъемностью в 32 тонны
В соединение инженерных войск Восточного военного округа (ВВО), дислоцированное в Хабаровском крае, поступил на вооружение автомобильный кран военного назначения КС-55729-7М грузоподъемностью в 32 т.
Пополнившая парк техника по своим характеристикам превосходит все имеющиеся аналоги, используемые в гражданских целях в данной категории грузоподъемности.
Крановая навеска смонтирована на шасси автомобиля КамАЗ-63501 с колесной формулой 8x8.
Длина четырехсекционной стрелы достигает 31м. Зона работы крана составляет 360 градусов с возможностью выполнения операций над кабиной. Максимальный вылет стрелы – 29 м.
В комплект входят маскировочная сеть, стропы для выполнения погрузочных работ. Кран обладает высокой ремонтопригодностью.
Помимо этого предусмотрено оборудование для проведения работ в темное время суток.