26.07.2017 (14:15)

Лучшие российские военнослужащие примут участие в международном конкурсе «Воин Содружества»

С 27 июля по 6 августа на территории Республики Беларусь пройдет международный этап конкурса профессионального мастерства военнослужащих дружественных армий «Воин Содружества». Честь Вооруженных Сил Российской Федерации на соревнованиях будут отстаивать представители Западного, Южного и Восточного военных округов — победители всеармейского этапа конкурса, который проходил с 19 по 23 июня года на полигоне Алабино.

К состязаниям привлекаются военнослужащие, проходящие военную службу по контракту на должностях солдат, матросов, сержантов и старшин в вооруженных силах государств-участников.

Каждая из команд должна состоять из пяти человек — старший команды и четыре военнослужащих контрактной службы, в том числе одна военнослужащая-женщина.

Справочно:

Международный конкурс профессионального мастерства военнослужащих дружественных армий «Воин Содружества» проводится ежегодно с 2009 года по решению Совета министров обороны государств-участников СНГ и в соответствии с планами двустороннего сотрудничества между Министерством обороны Российской Федерации и военными ведомствами государств-участников СНГ. Статус международного конкурс получил в 2012 году.

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