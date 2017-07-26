26.07.2017 (16:03)

Специалисты Северного флота уничтожили взрывоопасный предмет на озере в Мурманске

Сегодня саперы Северного флота уничтожили взрывоопасный предмет, обнаруженный на дне Семёновского озера в Мурманске.

К обследованию опасной находки водолазы отряда по борьбе с подводными диверсионными силами Северного флота приступили ещё вчера. По предварительной оценке, взрывоопасный предмет – авиационная бомба времен Великой Отечественной войны, лежащая на глубине около 1,5 метров и имеющая признаки глубокой коррозии. Заряд взрывоопасного предмета по оценке специалистов составил порядка 10 килограммов в тротиловом эквиваленте. После оценки состояния взрывоопасного предмета было принято решение уничтожить его на месте.

В целях обеспечения безопасности место проведения работ на Семеновском озере оцеплено сотрудниками полиции и других силовых ведомств, на месте работают специалисты МЧС и МВД, а также управления ФСБ по Северному флоту. Городскими властями было принято решение о временной эвакуации жителей близлежащих домов на период уничтожения опасной находки.

Для обеспечения безопасности гражданского населения саперы Северного флота обложили опасную находку мешками с песком, которые снижают до минимума риск разлета осколков.

Как сообщил начальник морской инженерной службы Северного флота полковник Александр Худолей, «силами морского инженерного батальона был осуществлен подрыв авиабомбы направленным кумулятивным зарядом, вследствие чего найденный боеприпас разрушился и больше не представляет опасности».

После подрыва территория опасной находки будет тщательно исследована специалистами-взрывотехниками на наличие взрывоопасных предметов.

Опасные находки времен Великой Отечественной войны на территории Мурманской области обнаруживаются достаточно часто. На прошлой неделе саперы Северного флота вывезли со стройки филиала Нахимовского училища в Мурманске 50-килограмовую авиабомбу времен войны, которая была утилизирована на инженерном полигоне флота.

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