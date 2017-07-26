26.07.2017 (14:30)

В международном конкурсе «Воин содружества» будут участвовать представители России, Белоруссии, Армении и Казахстана

В международном конкурсе профессионального мастерства военнослужащих дружественных армий «Воин содружества-2017» примут участие команды России, Белоруссии, Армении, Казахстана, а также будут присутствовать наблюдатели из Республики Узбекистан.

Торжественное открытие соревнований состоится 29 июля в Минске.

Конкурс будет проходить в пять этапов:

- состязание на знание военной истории «Эрудит» (29 июля) — проводится в виде конкурса на лучшее знание военной истории, ратной славы, воинской доблести и традиций защитников отечества;

- соревнования по огневой подготовке «Снайпер» (31 июля) — стрельба из автомата на точность из различных положений;

- военно-спортивный этап «Атлет» (1 августа) — соревнования в беге на 2 (1,3) км, время старта формируется после выполнения упражнений (бег на 100 м., подтягивание на перекладине, метание гранаты на дальность, преодоление полосы препятствий);

- этап «Профессионал» (4 августа) — состязания по преодолению полосы препятствий, выполнению нормативов по огневой подготовке и РХБ защите;

- литературно-художественный и танцевальный творческий конкурс «Кавалер/Сударыня» (5 августа).

Победители определяются на каждом этапе и в конкурсе в целом в двух категориях — среди военнослужащих-мужчин и военнослужащих-женщин.

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