26.07.2017 (14:39)

В Севастополе в военно-спортивном празднике, посвященном Дню ВМФ, будет задействовано более 20 самолётов и вертолётов

30 июля в Севастополе в военно-спортивном празднике, посвященном Дню Военно-Морского Флота (ВМФ) России, будет задействовано более 20 самолётов и вертолётов морской авиации Черноморского флота и армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО).

Среди эпизодов, которые будут разыграны силами ЮВО во время праздничных мероприятий, можно будет увидеть авиационную доразведку противодесантной обороны противника с истребительным прикрытием, поиск и уничтожение подводных лодок противника противолодочной авиацией, авиационную огневую подготовку высадки десанта, авиационное огневое сопровождение действий войск десанта на берегу и групповой прыжок парашютистов с дымами и флагами.

К участию в праздновании Дня ВМФ привлекаются фронтовые бомбардировщики Су-24М и Су-24МР, штурмовики Су-25, истребители Су-27, противолодочные самолёты-амфибии Бе-12, военно-транспортные самолёты Ан-26, самолёт Ту-134А, вертолёты Ка-52, и Ми-8 в противолодочном и спасательном вариантах.

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