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26.07.2017 (14:32)

Всероссийский фестиваль народного творчества «Катюша» выходит на международный уровень

В этом году Всероссийский фестиваль народного творчества «Катюша» будет проходить в международном формате с участием представителей стран Содружеств Независимых Государств (СНГ). Военнослужащие и члены их семей, ставшие победителями аналогичных фестивалей или конкурсов в Вооруженных силах государств СНГ могут прислать свои творческие работы и принять участие в фестивале.

В состав жюри войдут представители Министерства обороны и Министерства культуры Российской Федерации, Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании, Союза композиторов и Союза писателей России, известные музыкальные исполнители.

Фестиваль проводится ежегодно и призван способствовать развитию культурно-досуговой работы, творческого потенциала военнослужащих и членов их семей, патриотическому воспитанию подрастающего поколения, выявлению и поддержке талантливых самодеятельных авторов и исполнителей, работающих в жанре военной песни, стимулированию творчества поэтов, композиторов и исполнителей в целях создания высокохудожественных произведений военной тематики.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Культура
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