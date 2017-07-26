26.07.2017 (14:26)

В Казахстане лучшие снайпера Вооруженных Сил РФ примут участие в одном из самых многочисленных соревнований АрМИ-2017

Сборная снайперов Вооруженных Сил РФ примет участие в конкурсе «Снайперский рубеж», в котором представлено 19 команд с трех континентов. 15 команд представляют Евразию (Азербайджан, Армения, Бангладеш, Белоруссия, Греция, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Монголия, Саудовская Аравия, Сирия, Россия, Таиланд, Узбекистан). Из Африки прибыли команды Зимбабве и ЮАР, из Южной Америки – сборная Венесуэлы.

Впервые в конкурсе принимают участие снайпера из Сирии, Саудовской Аравии, Бангладеша, Узбекистана, Таиланда и ЮАР. Единственная страна –представитель блока НАТО – сборная Греции, которая уже во второй раз участвует в Армейских международных играх.

Международные конкурсы АрМИ-2017 «Снайперский рубеж», «Соревнование расчетов БЛА» и «Мастера артиллерийского огня» пройдут с 1 по 9 августа в Казахстане на территории 40-й военной базы Отар.

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