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26.07.2017 (14:13)

Завершился набор в Военную академию РХБ защиты

В Военной академии радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко завершён отбор абитуриентов. Конкурс составил более 3 человек на место. В конкурсе принимали участие около 600 человек из разных регионов России. Отличительной особенностью этого года был набор в Военную академию девушек по специальности «Технологии веществ и материалов в вооружении и военной технике» с присвоением квалификации «инженер-технолог».

В военном вузе будет осуществляться подготовка офицеров для всех без исключения родов войск, а также силовых структур федеральных органов исполнительной власти.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Военное образование , Войска РХБ защиты
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