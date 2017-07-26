26.07.2017 (14:05)

В Вооруженные Силы поступают новейшие модульные комплексы для отбора кандидатов на военную службу по контракту

Статс-секретарь – заместитель Министра обороны России генерал армии Николай Панков в ходе Единого дня военной приемки сообщил, что Вооруженные Силы России получат в этом году 19 новейших модульных комплексов для отбора кандидатов на военную службу по контракту.

«Сегодня комплекс уже принят на снабжение, и первые 5 образцов поступили в пункты отбора Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ростова-на Дону, Хабаровска, а также парка «Патриот». В текущем году планируются к поставке еще 14 комплексов», – генерал армии Николай Панков.

Замглавы военного ведомства напомнил, что впервые прототип комплекса был представлен на Международном военно-техническом форуме «Армия-2015». Главнокомандующие видами Вооруженных Сил, командующие войсками военных округов, флотами и родами войск одобрили его разработку, а их пожелания были учтены при отработке технического задания.

«Отличительными особенностями комплекса являются модульное исполнение, высокая проходимость и автономность и, как следствие, возможность эксплуатации в широком диапазоне природных и климатических условий», – отметил генерал армии Николай Панков.

Он рассказал, что комплекс состоит из мобильного модуля отбора и информационно-сценического модуля. Первый представляет собой съемный кузов-контейнер, установленный на шасси автомобиля повышенной проходимости. В комплект поставки входит необходимая мебель, офисное оборудование и информационный терминал. Информационно-сценический модуль размещен на автоприцепе и состоит из кузова-контейнера, трансформируемого в сцену с операторским отсеком, системы аудиовизуального и светового сопровождения, системы электропитания, обеспечения микроклимата и освещения.

«Принятие на снабжение мобильного комплекса отбора позволит расширить географию агитационного воздействия, повысить конкурсность при отборе и привлечь на военную службу по контракту граждан из отдаленных населенных пунктов», – заявил статс-секретарь – заместитель Министра обороны.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице