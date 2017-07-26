26.07.2017 (13:51)

В текущем году в интересах Минобороны России будет построено более 3 тыс. объектов военной и социальной инфраструктуры

В ходе Единого дня военной приемки заместитель Министра обороны России Тимур Иванов доложил, что в этом году в интересах военного ведомства должно быть построено более 3 тыс. объектов военной и социальной инфраструктуры, к настоящему моменту сдано 587.

«Из общего количества объектов, введенных в эксплуатацию: 423 здания и сооружения специального назначения (72%), 72 здания социальной инфраструктуры и жилья (12%) и 92 объекта капитального ремонта (16%)», – уточнил Тимур Иванов. Еще по 162 зданиям работы завершены, идет оформление необходимой документации для сдачи.

Всего же, как отметил замглавы военного ведомства, по итогам года Минобороны России должно получить 3 тыс. 166 зданий и сооружений, большинство из них (91%) имеет специальное и военное назначение, 5% приходится на социальную инфраструктуру, 4% – на жилье.

Основные усилия в этом году направлены на обустройство боевых позиций и мест размещения передислоцируемых подразделений, арсеналов для новейшей техники, причалов, аэродромов и полигонов, заявил Тимур Иванов. На эти цели заложено 75% от общего объема финансирования капитального строительства, которое составляет 118,5 млрд рублей.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице