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26.07.2017 (13:43)

Во Владивосток зашёл корвет «Хуангши» военно-морских сил Китая

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Сегодня во Владивосток с неофициальным визитом прибыл корвет «Хуангши» военно-морских сил (ВМС) Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

На 33-м причале Корабельной набережной Владивостока прошла торжественная церемония встречи, на которой присутствовали представители командования Тихоокеанского флота (ТОФ), дипломатического корпуса КНР, рота почетного караула с оркестром штаба ТОФ. По старой русской традиции гостей встречали с хлебом и солью.

Корвет ВМС Китая «Хуангши» прибыл в главную базу ТОФ для участия  в международном конкурсе по морской выучке «Кубок моря-2017». Конкурс пройдёт в акватории залива Петра Великого, а также в частях ТОФ и ВМФ с 1 по 12 августа.

Конкурс пройдет в три этапа: первый — применение вооружения корабля по предназначению, второй — соревнование по борьбе за живучесть корабля и третий — соревнование по морской выучке и спасательной подготовке.   

В новейшей истории отношений России и Китая это девятый визит китайских военных кораблей во Владивосток.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , Военно-Морской Флот , АрМИ , Кубок моря
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