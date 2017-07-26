26.07.2017 (13:43)

Во Владивосток зашёл корвет «Хуангши» военно-морских сил Китая



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Во Владивосток зашёл корвет «Хуангши» военно-морских сил Китая

Сегодня во Владивосток с неофициальным визитом прибыл корвет «Хуангши» военно-морских сил (ВМС) Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

На 33-м причале Корабельной набережной Владивостока прошла торжественная церемония встречи, на которой присутствовали представители командования Тихоокеанского флота (ТОФ), дипломатического корпуса КНР, рота почетного караула с оркестром штаба ТОФ. По старой русской традиции гостей встречали с хлебом и солью.

Корвет ВМС Китая «Хуангши» прибыл в главную базу ТОФ для участия в международном конкурсе по морской выучке «Кубок моря-2017». Конкурс пройдёт в акватории залива Петра Великого, а также в частях ТОФ и ВМФ с 1 по 12 августа.

Конкурс пройдет в три этапа: первый — применение вооружения корабля по предназначению, второй — соревнование по борьбе за живучесть корабля и третий — соревнование по морской выучке и спасательной подготовке.

В новейшей истории отношений России и Китая это девятый визит китайских военных кораблей во Владивосток.

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