26.07.2017 (13:25)

Уровень оснащенности Вооруженных Сил России современными и перспективными образцами ВВТ достиг 58,8%

В ходе Единого дня военной приемки заместитель Министра обороны России Юрий Борисов доложил, что во втором квартале текущего года Сухопутные войска России получила на вооружение почти 200 единиц бронетехники.

«Во втором квартале военными представительствами на предприятиях промышленности приняты в интересах Сухопутных войск 35 новых и 155 отремонтированных танков и боевых бронированных машин», – сказал замглавы военного ведомства.

Он также отметил, что был принят бригадный комплект ракетного комплекса «Искандер-М», 4 новых разведывательных пункта артиллерии и 10 самоходных гаубиц, 38 новых и 68 прошедших ремонт комплексов связи.

Кроме того, Юрий Борисова сообщил, что в части Сухопутных войск поступили 500 новых и 273 отремонтированных автомобилей, порядка 9 тыс. боеприпасов различного назначения.

По словам замминистра обороны, Военно-Морской Флот России во втором квартале текущего, кроме корвета «Совершенный», также получил более 60 крылатых ракет «Калибр», 42 торпеды, 3 подлодки, прошедшие доковый ремонт, большой противодиверсионный катер и два истребителя морской авиации Су-З0СМ.

Юрий Борисов напомнил, что 26 июня атомный подводный крейсер проекта 955 «Юрий Долгорукий» из подводного положения в Баренцевом море успешно поразил баллистической ракетой «Булава» цель на полигоне Кура.

Что касается Воздушно-космических сил (ВКС) России, то они, как отметил замглавы военного ведомства, за второй квартал текущего года получили более 70 новых и отремонтированных самолетов и вертолетов.

«В интересах ВКС принято 9 новых и 45 прошедших ремонт с модернизацией самолетов, 6 новых и 11 прошедших ремонт с модернизацией вертолетов», – уточнил Юрий Борисов.

Также, по его словам, в строевые части ВКС поставлены 9 новых и 10 прошедших ремонт с модернизацией радиолокационных станций, боевая машина «Панцирь-С» и четыре отремонтированные зенитные ракетные системы. Также предприятия промышленности поставили 4 комплекса радиоэлектронной борьбы «Витебск».

Заместитель Министра обороны сообщил, что в мае и июне текущего года на земную орбиту выведены 3 космических аппарата, в том числе спутник специального назначения.

«25 мая и 23 июня 2017 года с космодрома «Плесецк» (Архангельская область) состоялись запуски ракет носителей «Союз-2.1б» и «Союз-2.1в». Выведены на орбиту космические аппараты «Космос», «Тундра» и космический аппарат специального назначения», – сказал Юрий Борисов. По его оценке, все запуски прошли успешно.

«С учетом поставленного с начала года вооружения и военной техники (ВВТ), уровень оснащенности войск современными, перспективными образцами в первом полугодии вырос более чем на 0,5% и сегодня составляет 58,8%», — заявил замминистра обороны.

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