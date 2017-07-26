26.07.2017 (13:00)

При подготовке к конкурсу «Десантный взвод-2017» российские десантники трехкратно перекрыли норматив по сбору на площадке приземления

В ходе подготовительных мероприятий к международному конкурсу «Десантный взвод» команда российских десантников провела практическую тренировку по сбору личного состава подразделения на площадке приземления после десантирования.

Российские десантники в несколько раз перекрыли норматив по проведению сбора на площадке приземления. В мероприятии принимали участие 22 российских десантника. Взвод собирался на площадке по отделениям, а затем организованно следовал к пункту сбора, где проводил подготовку к марш-броску.

Вместе с российской командой в тренировке принимали участие команды из Ирана, Казахстана, ЮАР и Китая. Сбор проходил на горной площадке приземления «Хауден» размерами 700 на 1500 м. Площадка имеет по своему периметру несколько открытых водоемов, линию электропередач и лесной массив.

Особое внимание в ходе тренировки уделялось действиям на площадке в особых случаях, когда необходимо оказывать помощь десантнику, который при десантировании попал в воду или на лес.

Тренировка проводилась на полигоне Хаодянь в Китае при температуре окружающего воздуха около +40 градусов Цельсия.

Международный конкурс «Десантный взвод» будет проводиться на территории Китайской Народной Республики в рамках Армейских международных игр-2017 с 29 июля по 12 августа.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице