26.07.2017 (12:49)

Российские десантники выполнили в Китае более 10 тысяч технических операций на БМД-2, задействованных на конкурсе «Десантный взвод»

На полигоне Хаодянь (провинция Хубэй, Китай) российские десантники готовят боевую технику к применению в условиях экстремально высоких температур и запыленности во время проведения международного конкурса «Десантный взвод».

На всех боевых машинах второго поколения БМД-2, доставленных в Китай из России для участия в конкурсе, проводятся регламентные и специальные мероприятия, которые позволят эксплуатировать технику даже в высокогорной местности при температуре окружающей среды, достигающей 50 градусов жары. За несколько дней специалисты-техники выполнили более 10 тысяч регламентных и технических операций для подготовки боевых машин и ее комплексов вооружения и стрельбы к применению в экстремальных температурных условиях.

В ходе работ особое внимание обращается на функциональность и надежность системы охлаждения двигателя и подачи топлива. Кроме того, наводчики-операторы вместе с механиками-водителями подготовили к активной эксплуатации не только вооружение и трансмиссию, но и ходовую часть БМД.

Вместе с российской командой боевую технику готовят участники из Китая и Казахстана.

27 июля команды трех стран проведут первую практическую тренировку на маршрутах предстоящей гонки.

Международный конкурс «Десантный взвод» пройдет в Китае с 29 июля по 12 августа.

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