26.07.2017 (12:38)

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу провел Единый день приёмки военной продукции

В Национальном центре управления обороной страны под руководством Министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу состоялся Единый день приёмки военной продукции.

«Сегодня мы подводим итоги приёмки продукции военного назначения и объектов строительства инфраструктуры за второй квартал текущего года», – отметил глава военного ведомства во вступительном слове.

Министр обороны сообщил, что за это время предприятиями оборонно-промышленного комплекса (ОПК) было поставлено в войска свыше 600 новых и 300 отремонтированных образцов вооружения, военной и специальной техники.

В их числе бригадный комплект оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», 11 самолётов и 6 вертолётов различного класса и целевого предназначения, 9 радиолокационных стан­ций различной модификации, многоцелевой сторожевой корабль «Совершенный», два рейдовых катера, тяжёлый плавучий причал для ракетного подводного крейсера класса «Борей», 60 крылатых ракет морского базирования «Калибр».

Создана очередная техническая позиция модернизированного командного пункта Единой космической системы.

«На сегодняшний день Гособоронзаказ выполнен по поставкам новых образцов вооружения на 34,2%, по ремонту – на 42,2%, что свидетельствует об удовлетворительных показателях ритмичности производства предприятий ОПК», ­– сказал генерал армии Сергей Шойгу.

Он подчеркнул, что в целом предприятия промышленности добросовестно выполняют взятые на себя обязательства.

Отдельно глава военного ведомства остановился на развитии военной инфраструктуры.

«По итогам первого полугодия на её строительство было направлено более 58% бюджетных ассигнований, выделенных в рамках Гособоронзаказа на капитальное строительство», – сообщил Министр обороны.

По его словам, основные усилия были сосредоточены на строительстве объектов специального назначения, что позволило своевременно ввести в строй ряд объектов для размещения нового вооружения и военной техники.

«Продолжается реконструкция мест дислокации стационарных и подвижных комплексов «Ярс», объектов аэродромной сети, причального фронта и полигонной базы. Строится жильё для военнослужащих, а также объекты медицинского и санаторно-курортного обеспечения», – уточнил генерал армии Сергей Шойгу.

В ходе Единого дня военной приемки должностные лица были заслушаны о ходе реализации Гособоронзаказа 2017 года и имеющихся проблемных вопросах.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице