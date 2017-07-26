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26.07.2017 (12:28)

В ходе подготовки ко Дню ВМФ экипажи кораблей Каспийской флотилии проводят тренировки по отражению ударов воздушного противника

В рамках подготовки к праздничным мероприятиям в честь Дня Военно-Морского Флота (ВМФ) экипажи малого ракетного корабля «Великий Устюг» и малого артиллерийского корабля «Волгодонск» проводят тренировки корабельного боевого учения по отражению ударов воздушного противника. Тренировки являются одним из эпизодов военно-спортивного праздника, которые будут показаны жителям и гостям Астрахани 30 июля в ходе празднования Дня ВМФ.

В ходе мероприятия личный состав радиотехнической боевой части во взаимодействии с боевыми расчётами корабельной артиллерии тренирует постановку ложной цели корабельным комплексом пассивных помех ближнего рубежа, отрабатывает активацию средств радиоэлектронной и визуальной маскировки для дезинформации воздушного противника.

Артиллеристы, отражая атаку условного воздушного противника, выполняют стрельбу холостыми боеприпасами из скорострельных пушек и систем зенитного огня.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Южный военный округ , Военно-Морской Флот , Каспийская флотилия , Боевая подготовка
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