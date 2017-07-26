26.07.2017 (12:21)

Подразделение РХБ защиты российской военной базы в Абхазии вышло на полигон Прудбой в Волгоградской области

С подразделением радиационной, химической биологической (РХБ) защиты российской военной базы в Республике Абхазия начался полевой выход на полигоне Прудбой в Волгоградской области.

В течение месяца специалисты РХБ защиты будут совершенствовать навыки ведения дозиметрического и химического контроля, измерению уровня радиации в воздухе и грунте, постановке подвижных и неподвижных аэрозольных дымовых завес.

Кроме того, с применением более 30 единиц современной специальной техники, в том числе комплекса дистанционной химической разведки «КДХР-1Н», машины химической разведки РХМ-6, личный состав отработает действия по ведению РХБ разведки и преодолению зараженных участков местности.

После каждого выхода из зоны условного заражения будет выполняться специальная обработка штатного оружия, военной техники и обмундирования с экипировкой.

Также в ходе полевого выхода военнослужащие проведут специальное учение по оценке обстановки после применения условным противником оружия массового поражения, разрушений химически и биологически опасных объектов. Отработают действия по ликвидации техногенных аварий и катастроф, связанных с загрязнением окружающей среды.

В конце августа в завершение полевой учебы пройдут соревнования по преодолению на время специальной химической полосы препятствий и сдаче нормативов по основным предметам боевой подготовки. Будут определены лучшие расчеты и отделения РХР военной базы.

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