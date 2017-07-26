26.07.2017 (12:08)

В рамках проверки боеготовности соединения и воинские части ВВО в Бурятии подготовили ВВТ к выдвижению на полигон Цугол

В рамках проверки боеготовности соединения и воинские части общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Республике Бурятия, вышли в указанные районы и выполнили комплекс мероприятий по подготовке вооружения и военной техники (ВВТ) к совершению маршей на самый крупнейший учебно-тренировочный комплекс Цугол в Забайкальском крае.

Перегруппировка войск будет организована несколькими способами. В ходе выдвижения в назначенные районы были отработаны вопросы управления подразделениями в условиях активного противодействия диверсионных групп и средств РЭБ условного противника.

На местности военнослужащие провели мероприятия маскировки, произвели выверку вооружения.

В понедельник стартовала самая масштабная проверка боевой готовности войск ВВО в текущем году. К ней привлечено до 8 тыс. военнослужащих, задействовано около 50 самолетов и вертолетов, свыше 3 тыс. единиц ВВТ в двух объединениях округа.

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