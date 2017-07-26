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26.07.2017 (12:01)

Команда военной полиции Вооружённых сил Казахстана прибыла в Москву для участия в конкурсе «Страж порядка»

Сборная команда военной полиции Вооружённых сил Республики Казахстан прибыла в Москву для участия в конкурсе «Страж порядка» Армейских международных игр-2017.

В международном этапе конкурса «Страж порядка» казахстанской команде предстоит соревноваться с командой Управления коменданта охраны Минобороны России и сборной командой военных комендатур, победившими на всеармейском этапе соревнований.

В составе сборных по 16 военнослужащих. Соревнования пройдут в четыре этапа:  стрельба из штатного оружия, преодоление полосы препятствий, гонка патрульного наряда с использованием легковых автомобилей,  командная гонка по преодолению естественных преград.

Торжественная церемония открытия международного конкурса состоится 30 июля  в Парке культуры и отдыха Вооружённых Сил РФ «Патриот».

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Западный военный округ , АрМИ , Страж порядка
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