26.07.2017 (11:39)

Участники международного конкурса «Ключи от неба» проходят регистрацию и допуск к самостоятельной эксплуатации военной техники

Все команды – участницы международного конкурса по полевой выучке боевых расчетов зенитных ракетных войск «Ключи от неба» прибыли на место проведения состязаний – полигон Ашулук в Астраханской области.

В конкурсе принимают участие боевые расчеты зенитных ракетных систем из четырёх стран: Российской Федерации, Республики Казахстана, Китайской Народной Республики и Республики Беларусь.

В настоящее время в рамках подготовительного этапа проводится регистрация участников конкурса и их допуск к самостоятельной эксплуатации вооружения и военной техники (ВВТ).

Допуск к самостоятельной эксплуатации ВВТ заключается в проверке назначенными руководителем конкурса должностными лицами (из числа руководства или судейской комиссии) документов номеров расчетов, соответствия категорий военнослужащих условиям конкурса, документов водителей, подтверждающих право управления многоосными шасси.

После завершения подготовительных мероприятий команды приступят к практическим тренировкам по отработке действий на всех этапах конкурса.

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