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26.07.2017 (11:28)

Военный оркестр штаба Каспийской флотилии выступит перед жителями и гостями Астрахани в преддверии Дня ВМФ

Военный оркестр штаба Каспийской флотилии проведёт показательное выступление в честь празднования Дня Военно-Морского Флота (ВМФ).

Для жителей и гостей Астрахани военные музыканты исполнят различные композиции российских и зарубежных композиторов, попурри на тему известных современных мелодий из кинофильмов и репертуара российских и зарубежных исполнителей. Также прозвучат музыкальные произведения и мелодии на морскую тематику.

Выступление состоится 29 июля, в преддверии празднования Дня ВМФ, в Братском саду Астрахани.

Кроме того, военный оркестр штаба Каспийской флотилии обеспечит музыкальное сопровождение военно-спортивного праздника, который пройдет в День ВМФ.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Южный военный округ , Военно-Морской Флот , Каспийская флотилия
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