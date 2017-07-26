26.07.2017 (11:28)

Военный оркестр штаба Каспийской флотилии выступит перед жителями и гостями Астрахани в преддверии Дня ВМФ

Военный оркестр штаба Каспийской флотилии проведёт показательное выступление в честь празднования Дня Военно-Морского Флота (ВМФ).

Для жителей и гостей Астрахани военные музыканты исполнят различные композиции российских и зарубежных композиторов, попурри на тему известных современных мелодий из кинофильмов и репертуара российских и зарубежных исполнителей. Также прозвучат музыкальные произведения и мелодии на морскую тематику.

Выступление состоится 29 июля, в преддверии празднования Дня ВМФ, в Братском саду Астрахани.

Кроме того, военный оркестр штаба Каспийской флотилии обеспечит музыкальное сопровождение военно-спортивного праздника, который пройдет в День ВМФ.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице