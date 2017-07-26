26.07.2017 (11:09)

В мотострелковом соединении ЮВО в Волгоградской области пройдет лагерный сбор разведчиков

Разведывательный батальон мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Волгоградской области, совершит марш более 30 км в составе подразделения в рамках лагерного сбора разведчиков.

К мероприятиям боевой подготовки привлечено около 200 военнослужащих, задействовано 30 единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе боевые машины пехоты БМП-3 и бронетранспортеры БТР-60.

По замыслу сбора разведывательные подразделения действуют в отрыве от главных сил в тылу условного противника, рассчитывая только на собственные навыки и возможности.

В ходе марша будут использованы возможности станции ближней разведки СБР-5, которая позволяет обнаружить личный состав, вооружение и военную технику условного противника при отсутствии визуальной видимости в любых метеоусловиях на расстоянии до 5 тыс. м.

Кроме того, разведчики отработают навыки наведения реактивной артиллерии на цели условного противника с использованием комплексов «Стрелец».

Также на сборе, войсковые разведчики выполнят упражнения учебных и контрольных стрельб из различных видов стрелкового оружия и техники, в том числе из боевых машин пехоты БМП-3, вождению боевых машин в сложных условиях местности, отработают форсирование водных преград.

С разведчиками будут проведены занятия по тактической, инженерной подготовке, вождению бронетехники. Мероприятия боевой подготовки проводятся в условиях, максимально приближенных к боевым, а все препятствия военнослужащие преодолеют в полной экипировке, вес которой составляет около 40 кг

Лагерный сбор разведчиков, который продлится около месяца, завершится контрольными занятиями по тактической огневой подготовке и вождению бронетехники.

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