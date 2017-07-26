26.07.2017 (10:00)

В крупнейшем микрорайоне Москвы для военнослужащих подготовлен к заселению новый корпус на 525 квартир

В самой крупной новостройке Москвы по улице Левобережной специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России подготовили к заселению военнослужащими корпус № 9 на 525 квартир.

В доме завершены строительно-монтажные работы, проведены пуско-наладочные работы по эксплуатации пассажирских лифтов, проведены внутренние инженерные системы.

В квартирах произведена отделка согласно проекту, наклеены обои, постелен линолеум, установлены межкомнатные двери, сантехника и электрические плиты на кухне.

К настоящему времени подано заявление о постановке объекта недвижимости на государственный кадастровый учет. Далее, на основании выписки кадастрового комитета «Росреестр» выдаст Минобороны России право собственности на дом в целом и на каждую квартиру в отдельности. После завершения этой законной процедуры военнослужащие смогут начать оформление жилья в собственность.

С 25 июля все, кто имеет на руках извещения о распределении жилой площади по вышеуказанному адресу, могут получить в «Абонентском пункте» Управления многоквартирными домами АО «ГУОВ» ключи для просмотра квартир. Доступ к готовому дому организован со стороны улицы Дыбенко. «Абонентский пункт» расположен в шаговой доступности в 10 корпусе.

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