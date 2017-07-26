26.07.2017 (10:50)

В Севастополе впервые открывается выставка, приуроченная к международному конкурсу «Глубина» и Дню ВМФ

Музей героической обороны и освобождения Севастополя при поддержке Учебного центра подготовки военных спасателей и водолазных специалистов Объединенного учебного центра Военно-Морского Флота (ВМФ) России впервые проводит выставку «Подводные мастера Черного моря».

Она посвящена Дню ВМФ и международному конкурсу по водолазному многоборью «Глубина-2017» в рамках Армейских международных игр-2017.

На базе культурно-выставочного центра Музея героической обороны и освобождения Севастополя размещены редчайшие экспонаты, которые рассказывают о развитии водолазного дела с начала прошлого века и до сегодняшних дней.

Там же представлены фотографии, документы, артефакты, поднятые со дна моря, водолазное снаряжение различных лет. Часть выставки посвящена истории деятельности ЭПРОНА – экспедиции подводных работ особого назначения. Планируется, что экспозицию посетят участники конкурса «Глубина-2017» из России, Венесуэлы, Ирана, ЮАР и Сирии, которые уже прибыли в Севастополь и приступили к тренировкам на водолазном полигоне.

Выставка будет функционировать до 29 августа.

Конкурс «Глубина» в Севастополе проводится во второй раз и включает соревнования из 7 упражнений: «Спасение на воде», «Водная полоса препятствий», «Поддержание жизнедеятельности аварийной подводной лодки», «Сварка», «Работа в замкнутом пространстве», «Фланец» и «Оказание первой медицинской помощи утонувшему».

Конкурс пройдет в Севастополе со 2 по 9 августа. В нем примут участие команды из 5 государств.

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